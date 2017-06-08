DİYARBAKIR'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada devam eden operasyonda, 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ yakalanırken, teröristleri aracı ile taşıyan bir işbirlikçi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca yapılan arazi aramalarında, 1 kaleşnikof marka tüfek, mühimmat, patlayıcı ile toplam 213 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 28 Mayıs günü başlayan, 6 ilçeye bağlı 104 köy ile bin 528 kilometrelik alanı kapsayan alanda, 18 komando taburundan oluşan, polis özel harekat, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan on bin 47 güvenlik görevlisinin katıldığı Bayrak-54 Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında 1 terörist ile bir işbirlikçisinin yakalandığı operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "07 Haziran 2017 Çarşamba günü icra edilen operasyon kapsamında; 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak yakalanmış, teröristleri aracı ile taşıyan 1 terörist işbirlikçisi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınarak adli işlemlere başlanılmış, 1 adet bölücü terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu minübüs araç, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 5 adet muhtelif şarjör, 155 adet muhtelif fişek, 2 adet el bombası, 1 adet Yeasu marka büyük telsiz, 1 adet cep telefonu, 3 adet sırt çantası, 6 adet uzaktan telsiz komutalı tol serisi, 2)adet Alpha fire ateşleme sistemi, 1 adet Alpha fire ateşleme sistemi kumandası, 1 adet el yapımı elektronik ateşleme kumandası, 8 adet büyük boy pil, 1 adet zaman ayarlı hassas (tuzaklı) devre kartı, 200 gr plastik patlayıcı, 1 adet bölücü terör örgütü kıyafeti ve 1 çift mekap ayakkabı ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında toplam 52 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, 3 şahıs göz altına alınmış, bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 1 araç ele geçirilmiş, tesis edilen 31 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde; 120 araç ve 334 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 13 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 sığınak ve 1 mağara ile çevresinde yapılan detaylı aramada; 18 adet mutfak tüpü, 50 kilogram amonyum nitrat, muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirimiş. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 196 kilogram toz, 17 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 213 kilogram uyuşturucu madde ile 14 bin 695 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.





YAKALANAN PKK'LI KONUŞTU: HALK ARTIK YARDIM ETMİYOR



Operasyon kapsamında silahı ile birlikte sağ olarak yakalanan PKK'lının yayınlanan görüntüsünde, örgüte katılımın yok denecek kadar azaldığını, kırsal köylerdeki yaşayanların artık kendilerine yardım etmediğini ve inanmadığını söylediği görüldü. Yakalanan terörist ile bir asker arasında yaşanan diyalog şöyle:



* PKK'lı terörist: Şervan (savaşçı) katılımı bir sene önce tek tük vardı, şimdi hiç yok. Gençler kandırılamıyor, artık bilinçlendiler.



- Asker: Sen neden katıldın?



* PKK'lı terörist: Beni Suriye'de memur yapacaklar diye kandırdılar. Diyarbakır'ın Lice'de Sise Köyü'ne geldim. Çok kez gelip teslim olmak istedim. Bize, 'Teslim olursanız eğer size işkence yaparlar, döverler. Sizi aylarca tek hücreli yerde tutarlar' dediler. O biraz devlete teslim olmayı engelliyordu. Özgürlük var diye anlattılar.



-Asker: Nerede ?



* PKK'lı terörist: Tabii bize anlatıyorlardı. Dağda da kaldık anlattıkları gibi de değilmiş. Öyle bir düzen ve sistem veya anlattıkları gibi değildi. Artık halk da yardım etmiyor. Her köyde 1 kişi kalmış veya kalmamış. Bölgede halkın örgüte güveni çok azaldı. Artık güvenmiyorlar. Gittiğimiz yerde ihbar ediliyoruz. Artık bizi istemiyorlardı. Önceden köylerde bazı yerlerde kalıyordu ama artık köylüler zarar verdiğimizi söylüyor.



- Asker: Niye kalamıyorsunuz ?



* PKK'lı terörist: Artık halk istemiyor ve devlet çok güçlenmiş. Örgüt bitme noktasına geldi. Kenevir otunu ekiyorduk. Bu sene ekemedik. Örgüt oradan vergisini alıyordu. Artık alamıyor. Komutanım gurbete gittim, üniversite kazandım. Ailemiz okumam için o kadar emek verdi. Onlar ise kandırmak ve örgüte kazandırmak için peşimizi bırakmadılar. O kadar vicdansızlar ve caniler ki görüyorsunuz, halim ortada yani bu hale beni onlar soktu.