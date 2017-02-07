Lisede rasathane açıldı

İhsan Mermerci Anadolu Lisesi bünyesindeki Süha Mermerci Gözlemevi'nin açılışı yapıldı

Zeytinburnu’ndaki İhsan Mermerci Anadolu Lisesi bünyesinde inşası tamamlanan Süha Mermerci Gözlemevi'nin açılış ve tanıtım toplantısı, yeni açılan gözlemevinin dersliğinde yapıldı.



Gözlemevinin açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, rasathanenin hayata geçirilmesinin büyük bir ufkun eseri olduğunu söyleyerek, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.



Konuşmasında yeni müfredata da değinerek fen ve teknoloji derslerinin yeniden yorumlandığını, derslere artık astronomiyle başlandığını ifade eden Yelkenci, "Kainatı tanımanın en büyük penceresi rasathanelerdir. Böyle mekanlar yaparak işi tamamlamış olmuyoruz. Mekan, teorik eğitim ve pratik açısından entegre bir mekan ancak öğretmen arkadaşlarımız buranın içini doldurursa, burada astronomi tarihini ve astronomi bilimini anlatışta öğrencilerine özgüven verirse bu adım amacına ulaşmış olacak." diye konuştu.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Gülay ise rasathanenin açıldığı okulda öğrenim gördüğünü anlatarak, Zeytinburnu doğumlu olduğunu, ilçenin Anadolu’dan gelen insanlar tarafından kurulduğunu, Mermerci ailesinin de ilçeyi bir eğitim merkezi haline getirdiğini anlattı.



Açılışa, gözlemevi için bağış yapan işadamı Süha Mermerci'nin yanı sıra Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.