Fenerbahçeli Volkan Demirel, Adanaspor maçı için geldiği kentte hayranı olan 6 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer ile bir araya geldi

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Adanaspor maçı için geldiği kentte hayranı olan ve kendisini görmeyi hayal eden 6 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer ile buluştu.



Demirel, dün oynan maçtan önce takımının taraftarı ve kendisinin de hayranı olan Mermer ile kaldıkları otelde bir araya geldi. Buluşma sırasında Demirel, sarılıp hatıra fotoğrafı çektirdiği Mermer'e imzalı formasını hediye etti.



Mermer, daha sonra Volkan Demirel'in davetlisi olarak 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Adanaspor-Fenerbahçe maçını izledi.







Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da büyüdüğünde polis olmak isteyen Mermer'i makamına davet etmiş, polis tanıtım kartı, üniforma ve oyuncak telsiz hediye etmişti.



Yaklaşık 1 yıl önce lösemi teşhisi konulan Mermer'in tedavisi devam ediyor.