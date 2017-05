Online tatil rezervasyonu sitesi booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin verilen engelleme kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Bu kararın ardından Booking.com'dan "hayal kırıklığı yaşadık" açıklaması geldi.

Booking.com ile ilgili karar açıklandı. Mahkeme, engelleme kararına yapılan itirazı reddetti.



Dava, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, TÜRSAB ve booking.com avukatları ile müdahil taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, booking.com'un kendisi hakkında verilen engelleme kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. İhtiyati tedbir kararı kaldırılmadı. Yani bir süredir olduğu gibi Türkiye içersindeki oteller için bu siteden rezervasyon işlemi yapılamayacak.



BOOKING.COM: HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK



Karara ilişkin Booking.com'dan gelen açıklamada "yaptığımız itirazın reddine karar verilmesi tarafımızda hayal kırıklığı yaratmıştır" denildi. Yasalara bağlı kalacağını yineleyen tatil rezervasyon sitesi, yurt dışından Türkiye'ye hizmetin devam edeceğini ifade etti. Site ayrıca, Türk turizmine katkı yaptığını vurguladı. Gerekçeli kararın her bir tarafa tebliğini takiben iki haftalık yasal süre içinde karara itiraz edileceği belirtildi.



GOOGLE 300 MİLYON TL CEZA



Öte yandan Türkiye’deki reklam satış faturalarını İrlanda’dan kestiği ve vergi kaybına neden olan Google için verilecek ceza da belli oldu. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu denetimini sonucunda ortaya çıkan detaylar ile birlikte Google rekor bir ceza aldı.



Dünyanın en büyük arama motoruna, vergi kaçırdığı yıllar adına 300 milyon TL'lik fatura kesildi.



ulusalkanal.com.tr