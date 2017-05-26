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Mahkemeden Booking ile ilgili karar

Dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi booking.com'un kendisi hakkında verilen engelleme kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkemeden Booking ile ilgili karar

Booking.com'un itiraz talebine yönelik karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına 9 tur şirketi, 9 otel ve turizm şirketi, 3 gerçek kişi ile TÜROB ve Bodrum Turistik Otel İşletmecileri Derneği katıldı.

Dünya gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, tarafları dinleyen mahkeme heyeti, booking.com'a konan ihtiyati tedbir karını kaldırmadı. Böylece mahkeme verdiği bu ara karar ile Booking.com  ve diğer otelcilerin yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla daha önce açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti.

Karara başta Booking olmak üzere aralarında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) gibi birliklerinde bulunduğu çok sayıda taraf itiraz etti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mahkeme #Online #booking
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