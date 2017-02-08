Ankara'da operasyon: Gözaltılar var
Ankara'da operasyon: Gözaltılar var
Ekonomi için kritik veri açıklandı
Ekonomi için kritik veri açıklandı
30 ilde dev operasyon: Gözaltılar var
30 ilde dev operasyon: Gözaltılar var
Dolar harekete geçti!
Dolar harekete geçti!

Malatya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı

Malatya merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

Malatya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı

Malatya merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Beşer Eğitim Kurumları AŞ'ye bağlı okul, yurt ve dershanelerde görev yapmış öğretmenlere yönelik 23 ilde 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 9'u Malatya'da olmak üzere 33 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #fetö #pdy #operasyon
banner863
Önceki Haber
iPhone'larda tehlike: Yüklüyse kaldırın!
Sonraki Haber
Çavuşoğlu: Sonraki hedef Rakka operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.