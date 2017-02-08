Malatya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı

Malatya merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.

Malatya merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 33 kişi gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Beşer Eğitim Kurumları AŞ'ye bağlı okul, yurt ve dershanelerde görev yapmış öğretmenlere yönelik 23 ilde 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde arama yapan ekipler, 9'u Malatya'da olmak üzere 33 şüpheliyi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.