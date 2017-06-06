Malatya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 14 öğretmen gözaltına alındı.

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Malatya merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 14 öğretmen gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik Malatya ve Adıyaman'da 15 adrese operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada 14 eski öğretmen gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



Firari bir zanlının ise arandığı öğrenildi.

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