Türk yetkililer, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Manchester saldırganının Suriye'ye girdiğine dair bir kayıt yok. Saldırgan için öncü uyarı olmadığı için Türkiye'den Avrupa'ya seyahati engellenmedi." ifadelerini kullandı. Uluslararası İngiliz iş gazetesi Financial Times'ın Alman istihbarat birimlerine dayandırdığı habere göre, 22 yaşındaki Manchester saldırganı terörist Salman Abedi'nin bombalı saldırıdan dört gün önce Türkiye'den İngiltere'ye uçtuğu iddia edildi.

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