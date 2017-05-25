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Manchester saldırganıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Türk yetkililer, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Manchester saldırganının Suriye'ye girdiğine dair bir kayıt yok. Saldırgan için öncü uyarı olmadığı için Türkiye'den Avrupa'ya seyahati engellenmedi." ifadelerini kullandı. Uluslararası İngiliz iş gazetesi Financial Times'ın Alman istihbarat birimlerine dayandırdığı habere göre, 22 yaşındaki Manchester saldırganı terörist Salman Abedi'nin bombalı saldırıdan dört gün önce Türkiye'den İngiltere'ye uçtuğu iddia edildi.

Manchester saldırganıyla ilgili Türkiye'den açıklama

İngiltere'deki Manchester Arena konser salonunda canlı bomba tarafından düzenlenen terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı.

TÜRK YETKİLİLER, REUTERS'A KONUŞTU

Manchester saldırganıyla ilgili, Türk yetkililer Reuters'a konuştu.

Yetkililer, "Manchester saldırganının Suriye'ye girdiğine dair bir kayıt yok" dedi.

Reuters'a konuşan Türk yetkililer "Saldırgan için öncü uyarı olmadığı için Türkiye'den Avrupa'ya seyahati engellenmedi." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ GAZETEDEN MANCHESTER SALDIRGANI İDDİASI

İngiliz Financial Times gazetesi, Machester saldırganı 22 yaşındaki terörist Salman Abedi'nin Türkiye'den Almanya'ya oradan da İngiltere'ye gittiğini iddia etti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #manchester #suriye #avrupa
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