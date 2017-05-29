"Yemeğin birlik içerisindeki rütbeliler ve kurs erleri tarafından yapıldığı tespit edilmiştir"

Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığındaki askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirildi.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mayıs günü Kırkağaç ilçesi 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında eğitim için bulunan jandarma kurs erlerinin akşam yemeği sonrası rahatsızlanmaları sonucu 52'sinin Kırkağaç Devlet Hastanesinde, 5'inin Soma Devlet Hastanesinde, 7'sinin de Soma'daki özel bir hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini bildirildi.



Olayın meydana geldiği askeri birlikte yemeklerin özel bir şirket tarafından yapılmadığını bildiren Yağcı, şu ifadelere yer verdi:

"Yemeğin birlik içerisindeki rütbeliler ve kurs erleri tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında, söz konusu askeri birlikteki gıda maddelerinden ve erlerin yediği yemeklerden numuneler alınmış olup incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Olayın sebebine ve kusur durumunun tespitine yönelik soruşturma çok yönlü devam etmektedir."