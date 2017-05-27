Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 18.53'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde deprem oldu.



Büyüklüğünün 5,1 olarak ölçüldüğü deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Büyük deprem ilçede panik yarattı.



Bu arada depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.



ulusalkanal.com.tr