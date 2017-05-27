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Manisa Saruhanlı'da büyük deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 18.53'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa Saruhanlı'da büyük deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde deprem oldu.

Büyüklüğünün 5,1 olarak ölçüldüğü deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Büyük deprem ilçede panik yarattı.

Bu arada depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #manisa saruhanlı deprem #deprem #Saruhanlı #Manisa
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