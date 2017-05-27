Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda geçen Salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.
Manisa Valiliği: Bulantı şikayetiyle 70 asker hastanelerde
Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda kadrolu ve eğitim görmekte olan 6 bin erattan 150 kadarı mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etmiş, saat 23.00 itibariyle 70 asker sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmıştır. Sağlık kuruluşlarında yapılan ilk değerlendirmede ciddi bir zehirlenme ya da enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kırkağaç Devlet Hastanesinde yaklaşık 60 asker var." dedi.
Özel, "Akhisar Devlet Hastanesine gittim ulaşan herhangi bir vaka henüz yok. Kırkağaça geçtim Kırkağaç Devlet Hastanesinde yaklaşık 60 asker var." diye yazdı.
CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları belirtti;
Kırkağaç 6.Jandarma Komando Er Alayından 50 asker besin zehirlenmesi şüphesi ile Kırkağaç,Akhisar ve Soma'daki hastanelere dağıtıldı.
Bir hasta kırmızı kodla yani acil müdahale edilmesi gereken hasta olarak tanımlanmış durumda.Vakalar gruplar halinde hastanelere dağıtılıyor
Soma'daki özel bir hastaneye şu ana kadar 7 asker bırakılmış durumda.
Hastane koşulları daha fazla asker için hazırlanıyor.Sayı artacak gibi
Askerlere akşam yemeğinde etli sebze yemeği ve pilav verilmiş.
Yine etten kaynaklı bir vaka ve buraya da aynı firma ROTA yemek veriyor.
Salmonella bakterisi;hayvan,kesilme anından itibaren hijyen kurallarına uymadan saklanıp pişirilmediğinde hastalığa yol açıyor.
Neden bu.
Askerlerin şikayetleri Manisa'daki kışladaki askerlerin şikayetleri ile aynı.
Akşam yemeğinde yenen etten sonra başlayan bulantı ve ağrılar.
Zehirlenen askerler ile ilgili sayı şu an 150 -170 civarında. Koğuşlarda askerler şu an serum tedavisi görüyor. Kırkağaç Devlet Hastanesi 57,Soma devlet hastanesi 20, Medigün 7, Kırkağaç 6.Jandarma Komando alayında 250-300 arası tedavi gören hasta var.
ulusalkanal.com.tr
Manisa Valiliği: Bulantı şikayetiyle 70 asker hastanelerde
Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda kadrolu ve eğitim görmekte olan 6 bin erattan 150 kadarı mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etmiş, saat 23.00 itibariyle 70 asker sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmıştır. Sağlık kuruluşlarında yapılan ilk değerlendirmede ciddi bir zehirlenme ya da enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kırkağaç Devlet Hastanesinde yaklaşık 60 asker var." dedi.
Özel, "Akhisar Devlet Hastanesine gittim ulaşan herhangi bir vaka henüz yok. Kırkağaça geçtim Kırkağaç Devlet Hastanesinde yaklaşık 60 asker var." diye yazdı.
CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları belirtti;
Kırkağaç 6.Jandarma Komando Er Alayından 50 asker besin zehirlenmesi şüphesi ile Kırkağaç,Akhisar ve Soma'daki hastanelere dağıtıldı.
Bir hasta kırmızı kodla yani acil müdahale edilmesi gereken hasta olarak tanımlanmış durumda.Vakalar gruplar halinde hastanelere dağıtılıyor
Soma'daki özel bir hastaneye şu ana kadar 7 asker bırakılmış durumda.
Hastane koşulları daha fazla asker için hazırlanıyor.Sayı artacak gibi
Askerlere akşam yemeğinde etli sebze yemeği ve pilav verilmiş.
Yine etten kaynaklı bir vaka ve buraya da aynı firma ROTA yemek veriyor.
Salmonella bakterisi;hayvan,kesilme anından itibaren hijyen kurallarına uymadan saklanıp pişirilmediğinde hastalığa yol açıyor.
Neden bu.
Askerlerin şikayetleri Manisa'daki kışladaki askerlerin şikayetleri ile aynı.
Akşam yemeğinde yenen etten sonra başlayan bulantı ve ağrılar.
Zehirlenen askerler ile ilgili sayı şu an 150 -170 civarında. Koğuşlarda askerler şu an serum tedavisi görüyor. Kırkağaç Devlet Hastanesi 57,Soma devlet hastanesi 20, Medigün 7, Kırkağaç 6.Jandarma Komando alayında 250-300 arası tedavi gören hasta var.
ulusalkanal.com.tr