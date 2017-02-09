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Mardin'de terör operasyonu

Mazıdağı ilçesinde PKK'lı teröristlerce bombalı saldırıda kullanılmak üzere gasbedilen araç ele geçirildi

Mardin'de terör operasyonu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde PKK'lı teröristlerce bombalı saldırıda kullanılmak üzere gasbedilen araç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mazıdağı'na bağlı Aşağıocak Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, 29 Ekim 2016'da Yeşilli ilçesinde teröristlerce gasbedilen sahte plakalı aracın içerisinde patlayıcı düzenek bulundu. Düzenek, etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin #terör operasyonu
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