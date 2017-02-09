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Mardin'deki sokağa çıkma yasağı

Kızıltepe'deki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 2 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'deki sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede, terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Uzunkaya ve Uluköy mahallelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, silah ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 9 Şubat saat 06.00'dan itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağı kararının, 9 Şubat saat 18.30'dan itibaren kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, yasağa uyan vatandaşlara teşekkür edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sokağa çıkma yasağı #mardin #Kızıltepe
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