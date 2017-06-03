Kızıltepe ilçesinde devriye görevi yapan polislere yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin evinde uzun namlulu silahlar, el bombaları ve mühimmat bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devriye görevi yapan güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelinin evinde silah, el bombası, sahte plaka basımında kullanılan harf ve rakam grupları ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerin Mezopotamya Mahallesi'nde güvenlik güçlerine el bombası atıp silahla ateş açtığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ç. gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan bir anahtarın, gözaltındaki Mehmet Ç'ye ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerinde şüphelinin evinde yapılan aramalarda uzun namlulu 4 silah, 2 el bombası, 20 şarjör, 400 fişek, gece dürbünü, 5 hücum yeleği, sarılı vaziyette plastik patlayıcı ve plaka basımında kullanılan rakam ve harf grupları bulundu.

Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmuştu. Araçtaki PKK'lı teröristler güvenlik güçlerine el bombası atıp silahla ateş açmış ve kısa süreli çatışma yaşanmıştı. Şarapnel parçalarından bir polis memuru yaralanmış, saldırıda yaralandıkları belirlenen ve karanlıktan faydalanarak kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

İlçeye bağlı İpek Mahallesi'nde 1 Haziran'da ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmiş, incelemeler sonucu bu cesedin polise saldıran "Çektar Ahmet" kod adlı terörist olduğu tespit edilmişti.