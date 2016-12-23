Öğrenci servisi şarampole devrildi: 12
Öğrenci servisi şarampole devrildi: 12
Rusya, Fetullah Gülen'i isteyebilir
Rusya, Fetullah Gülen'i isteyebilir
Dikkat! Başvuru için son gün 30 Aralık
Dikkat! Başvuru için son gün 30 Aralık
CHP'de 506 kişiye tasfiye
CHP'de 506 kişiye tasfiye

Mardin Nusaybin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Nusaybin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Koruköy Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mardin #Nusaybin #sokağa çıkma yasağı #korkuköy
banner863
Önceki Haber
Samsun'da öğrenci servisi şarampole devrildi: 12 yaralı
Sonraki Haber
KOSGEB'in 50 bin liralık kredisine rekor başvuru
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.