Mardin’in Nusaybin ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı

Kaza, Nusaybin merkez Girmeli Mahallesi uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yürüten zırhlı araç, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı devrildi.



Kazada, araçta bulunan 3 polis memuru yaralandı. Ambulanslarla götürüldükleri Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



