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Marmara Denizi'nde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 15.06'da yerin 2,6 kilometre derinliğinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 15.06'da yerin 2,6 kilometre derinliğinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonucunda herhangi bir can ya da mal kaybına dair açıklama yapılmadı.

MARMARA DENİZİ'NDE HAREKETLİLİK

Öte yandan Marmara Denizi'nde son birkaç gündür 1,8 ile 2,5 arasında değişen şiddetlerde deprem meydana geliyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #marmara #marmara denizi #Boğaziçi Üniversitesi
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