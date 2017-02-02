MEB yetkilisinin açıklamasına tepki çığ gibi

Atanamayan Öğretmenlere, “Başka sektörlerde iş bulsunlar” dedi. Öğretmen adaylarından tepki çığ gibi yükseldi.
Tepkinin sahibi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin. Aktekin, atanamayan öğretmenlerden başka sektörlerde iş bulmalarını istedi. “Her şeyi devletten beklemeyin” dedi.
İşte bu açıklamalar atanamayan öğretmenlerin ve sendikaların tepkisini çekti.
Eğitim İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Turgay Kaçan AKP’nin eğitim politikalarını eleştirdi.
“Başka sektörde iş bulun” sözlerinin asıl muhatapları olan Atanamayan Öğretmenler ise bu sözleri hak etmediklerini düşünüyor.
Ataması yapılmayan öğretmenler maddi olarak zor koşullar altında yaşadıklarını söyleyerek ailelerine karşı kendilerini mahcup hissettiklerini ifade etti.
Kaçan atanamayan öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi için iktidara çözüm önerilerini sundu.
ulusalkanal.com.tr
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin’in “Atanamayan öğretmenler başka sektörlerde iş bulsun” açıklamasına tepki yağdı. Aktekin’in açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen ataması yapılmayan öğretmenler, “O zaman neden bu kadar çok eğitim fakültesi var” diye sordu. Eğitim İş Sendikası da açıklamayı, “AKP’nin eğitim politikasının somut örneği” olarak yorumladı.
Atanamayan Öğretmenlere, “Başka sektörlerde iş bulsunlar” dedi. Öğretmen adaylarından tepki çığ gibi yükseldi.