MEB yetkilisinin açıklamasına tepki çığ gibi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin’in “Atanamayan öğretmenler başka sektörlerde iş bulsun” açıklamasına tepki yağdı. Aktekin’in açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen ataması yapılmayan öğretmenler, “O zaman neden bu kadar çok eğitim fakültesi var” diye sordu. Eğitim İş Sendikası da açıklamayı, “AKP’nin eğitim politikasının somut örneği” olarak yorumladı.

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