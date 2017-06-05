Meclis Başkanı İsmail Kahraman, parti liderlerini perşembe günü saat 14.00'te içtüzük için görüşmeye çağırdı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, parti liderlerini Perşembe günü saat 14.00'te iç tüzük görüşmelerine çağırdı.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'te grubu bulunan dört siyasi parti liderine anayasa değişikliği kapsamında TBMM İç Tüzük Değişikliği için çağrı yaptı.



Kahraman'ın 8 Haziran Perşembe günü Meclis'te grubu bulunan dört siyasi parti liderleriyle iç tüzük değişikliği için görüşmesi bekleniyor.



ulusalkanal.com.tr