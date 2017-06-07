Çalıştırılmıyor diye eleştirilen Meclis bu kez de tatile giriyor. Tatil, zeytinlik alanlarının talan edilmesi ile ilgili getirilen kanun tasarısının Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından başlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 20 Eylül’e kadar tatil olması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, Meclis Genel Kurulu sadece 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 1 yıl dönümünde olağanüstü toplantı yapacak. Milletvekilleri Meclis’e çağrılacak.
15 Temmuz’da Genel Kurul’un olağanüstü toplantısının ardından Meclis tekrar kapatılacak. Meclis Eylül ortasında açılacak.
ulusalkanal.com.tr
Meclis Eylül ortasına kadar tatile giriyor. Tatilin “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşmelerinin ardından başlayacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Meclis 15 Temmuz’da olağanüstü toplanacak. 20 Eylül’e kadar da Genel Kurul çalışmayacak.
Çalıştırılmıyor diye eleştirilen Meclis bu kez de tatile giriyor. Tatil, zeytinlik alanlarının talan edilmesi ile ilgili getirilen kanun tasarısının Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından başlayacak.