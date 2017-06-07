Meclis Eylül ortasına kadar tatile giriyor. Tatilin “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşmelerinin ardından başlayacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Meclis 15 Temmuz’da olağanüstü toplanacak. 20 Eylül’e kadar da Genel Kurul çalışmayacak.

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