Meclis Genel Kurulunda bugün CHP'nin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşülecek. Gensorunun gerekçesinde 2016 yılında hakim ve savcılık sınavını kazanan avukatların AKP örgütleri ile ilişki içinde olduğu öne sürülüyor.

Meclis gensoru mesaisinde... Saat 14’de toplanacak Genel Kurul’da CHP'nin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması görüşülecek.



Gensorunun gerekçesi ise 2016 yılında avukatlıktan hakim ve savcı adayı alımına ilişkin yapılan sınavla ilgili.



Gerekçede, yazılı sınav sonuçları açıklanmadan önce, 680 sayılı OHAL Kararnamesiyle sınavların yapılış şeklinde değişikliğe gidildiği belirtildi.



Gerekçede, yazılı sınavda 70 puan şartının kaldırılmasıyla, yargıçlık mesleğine alınmanın, tamamen yürütmeye teslim edildiği öne sürüldü. Sınavı kazanan adayların büyük bölümünün AKP örgütleri ya da yöneticileriyle ilişkisinin ortaya çıktığı iddia edildi. Bunun sınavlarda partizanlık yapıldığını tartışmasız ortaya koyduğu savunuldu.



Gerekçede, "Yargıyı kendi ideolojik kalıplarına sokmak ve siyasi çıkarlarına göre dizayn etmek amacıyla partizanca davranan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru önergesi verilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.





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