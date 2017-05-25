Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu yaptığı çalışmalara ilişkin raporunu haftaya tamamlıyor. Açıklama Komisyon Başkanı Reşat Petek'ten geldi. Raporu komisyon üyelerine dağıtacaklarını belirten Petek, üyelerin görüş, öneri ve eleştirilerini aldıktan sonra rapora son şeklini verip Meclis Başkanlığına sunacaklarını söyledi.

FETÖ'cü Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, yaklaşık 13 ay sonra komisyon raporu tamamladıklarını, son rötuşları yaptıklarını açıkladı.



Hürriyet gazetesine konuşan Petek, yaklaşık 600 sayfalık raporu önümüzdeki hafta komisyon üyelerine sunacaklarını söyledi.



Petek, "Komisyon üyelerimizin görüş, öneri ve eleştirilerini, yani muhalefet şerhlerini de aldıktan sonra raporumuza son şeklini verip Meclis Başkanlığı’na sunacağız" dedi.



Raporun tamamlanması için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a gönderilen soruların cevabı bekleniyordu. Akar ve Fidan'ın yanıt verip vermediği henüz bilinmiyor.



Habere göre raporda, FETÖ gibi yapılanmalara ilişkin etkin önlemlerin gündeme getirildiği öne sürüldü.



Raporda, MİT, Emniyet ve Jandarma ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da bu tür yapılanmaları etkin bir şekilde takip etmesi önerildi.



Bu yapılarla mücadelede istihbaratın önemli olduğu belirtilen raporda, istihbarattaki çok başlılığa dikkat çekildi.



Camilerin cazibe merkezi haline getirilmesi de savunulan raporda, toplumun darbelere karşı duyarlı hale getirilmesi için eğitim müfredatlarında bu konuların işlenmesi önerildi.





ulusalkanal.com.tr