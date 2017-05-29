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Meclis'te FETÖ operasyonu

Meclis’e FETÖ operasyonu yapıldı. Sabah saatlerinde FETÖ soruşturması kapsamında Meclis’te görev yapan 59 polis açığa alındı.

Meclis'te FETÖ operasyonu

Ulusal Kanal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 59 polisin açığa alındığı bilgisine ulaştı.

Operasyon sabah saatlerinde yapıldı. Açığa alınan polislerin FETÖ soruşturmaları kapsamında yapıldığı belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi ve Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan emniyet mensuplarına dönük çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Geçen aylarda çok sayıda polis memuru Meclis’ten uzaklaştırılırken, yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı.

Sabah yapılan operasyonla da 59 polisin açığa alındı bilgisi ulaştı.

101 GÖZALTI KARARI VAR

Başkent’te FETÖ kapsamında yapılan soruşturmalarda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 yılı polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda şuana kadar yaklaşık 60 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
 
HABER: ERDEM ATAY
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #meclis #fetö #ulusal kanal
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