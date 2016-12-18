'Meclise sesleniyorum, HDP kapatılsın'

Kayseri 1’inci Komando Tugayında görevleri askerleri hedef alan terör saldırısıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan patlayıcının ise fabrikasyon olduğu ve Suriye’den Türkiye’ye sokulduğu belirtildi.

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