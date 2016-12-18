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'Meclise sesleniyorum, HDP kapatılsın'

Kayseri 1’inci Komando Tugayında görevleri askerleri hedef alan terör saldırısıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan patlayıcının ise fabrikasyon olduğu ve Suriye’den Türkiye’ye sokulduğu belirtildi.

'Meclise sesleniyorum, HDP kapatılsın'

Terör saldırısının yaşandığı Kayseri Talas Caddesi karanfillerle donatıldı.

Bomba yüklü aracın patlatıldığı durağa 3 büyük Türk bayrağı asıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, saldırının yaşandığı noktaya gitti.

Dernek Başkanı Ali Yavuz, HDP'nin kapatılmasını istedi.

Sendikalar da saldırının yapıldığı alana giderek karanfil bıraktı, dualar edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 15 sendika tarafından ortak açıklama yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dış odaklara dikkat çekti.

 

Etiketler; #hdp kapatılsın
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midyatlı mete - 4 gün önce
acilen HDP yi kapatın,provakasyonları da önleyecektir,halkın buraya sakdırması düşmanlarımıza malzeme veriyor
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