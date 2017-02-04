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Mehmet Bedri Gültekin: AKP seçmenini ikna edip milleti birleştireceğiz

Vatan Partisi, Osmaniye'de "Başkanlığa Hayır" kampanyası başlattı. "Evet bölüyor, Hayır birleştiriyor" diyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin "AKP seçmenini de kazanıp bütün milleti birleştireceklerini" söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Osmaniye'de partisinin il binası açılışına katıldı.

Gültekin, Osmaniye'de "Hayır" kampanyasının başladığını açıkladı.

Gültekin, Başkanlık tartışmalarının AKP ve MHP'yi böldüğüne de dikkat çekti.

Türkiye'nin dış tehditler altında olduğunu dikkat çeken Gültekin, önceliğin "milletin birleşmesi" olduğunu vurguladı

Çok sayıda il ve ilçede çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Gültekin, AKP seçmenini ikna edeceklerini de belirtti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #mehmet bedri gültekin #AKP #seçmen
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