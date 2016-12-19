Mehmet Emin Adıyaman gözaltına alındı

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın Gaziantep'te gözaltına alındığı duyuruldu.
Mehmet Emin Adıyaman'ın gözaltına alındığını HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Twitter adresinden duyurdu.
Dün gece Gaziantep‘te gözaltına alınan HDP Iğdır milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Ankara’da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
ulusalkanal.com.tr
Mehmet Emin Adıyaman'ın gözaltına alındığını HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Twitter adresinden duyurdu.
Dün gece Gaziantep‘te gözaltına alınan HDP Iğdır milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Ankara’da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
ulusalkanal.com.tr