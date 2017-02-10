Mehmet Şahin, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde şehit olan Tank Uzman Çavuş Şahin, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Tank Uzman Çavuş Mehmet Şahin, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.



Rusya'ya ait savaş uçağı tarafından IŞİD hedeflerine düzenlenen hava harekatında, kazaen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu binaya isabet eden bombayla şehit düşen Şahin'in (24) Türk bayrağına sarılı naaşı, Elbistan Devlet Hastanesi morgundan, helallik alınmak üzere Karaelbistan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.



Burada Şahin'in annesi Asiye ve babası Abdurrahman Şahin ile yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Kalabalık konvoy eşliğinde Bilali Habeş Camisi'ne getirilen şehit Şahin'in cenazesi, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.



Şehit Uzman Çavuş Şahin'in cenazesi, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaelbistan Mezarlığı'na defnedildi.



Törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Dilipak, İlker Çitil ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kaymakam Tuncay Akkoyun ve diğer ilgililer katıldı.