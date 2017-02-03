Mehmetçik’ten hasta kurtarma operasyonu

Bitlis'e bağlı Başmaklı köyünde ikamet eden Güzel Yürek (28) isimli kadın, nefes darlığı ve solunum yetersizliği şikâyetiyle rahatsızlandı.Kaynak: İHA
Yolun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olmasından dolayı hemen Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı devreye girdi. Köyde helikopterle alınarak Bitlis Jandarma Komutanlığına getirilen hasta kadın, burada bekleyen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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