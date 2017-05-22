Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in turizmcilere birlikte yaptığı Ankapark gezisinde ilginç bir olay yaşandı. Gökçek İnşaatı devam eden eğlence parkı Ankapark’taki ‘roller coster’a (lunapark hızlı treni) turizmciler ve gazetecilerle birlikte bindi. Roller coster hareket ettikten kısa bir süre sonra raylarda asılı kaldı. Başkan Gökçek ve beraberindeki heyet 10 dakika kadar sorunun giderilmesini bekledi.

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