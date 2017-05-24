Melih Gökçek sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:
Son dönem belediye başkanı seçildikten sonra görevde olan üst düzey personelin tamamını görevden aldım.
Darbe teşebbüsü sonrası büyükşehirden 218, EGO'dan 24,askiden 71,şirketlerden 59, ek dersli 20 kişi toplam 392 kişi açığa alındı.
Açığa alınan personeller İçişleri Bakanlığı'na bildirildi ve Bakanlar Kurulu kararıyla işlemleri bitenlerin ilişiği kesildi.
En son bugün Ankara Başsavcılığı tarafından Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında ByLock kullanan 61 kişiyi savcılıkca gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş,13 kişi ayrılmış,3 emekli,22 kişi ise alt düzey görevde...
ulusalkanal.com.tr
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