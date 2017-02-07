Melih Gökçek'ten Çanakkale depremi iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Çanakkale'de yaşanan depremlerin hükümete karşı darbe yapmak için ‘dış güçler’ tarafından ‘yapıldığını’ iddia etti.

Gökçek, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere yetkilileri de Ege Denizi’ne ‘önlem’ almaya çağırdı.



‘ARAŞTIRDIM BİR GEMİ VARMIŞ’



Gökçek twitter hesabından şunları yazdı:



“Çanakkale’de bugün ciddi bir deprem oldu. Araştırdım. Civarda sismik araştırma yapan bir gemi varmış. Bu geminin ne araştırdığı ve hangi ülkeye ait olduğu acilen çözülmeli. Ben kim ne derse desin olası bir depremin suni olarak yapılacağından endişe taşıyorum. Mutlaka araştırılmalı ve kamuoyuna açıklanmalı. Tesla’yı öğrenirseniz ne demek istediğimiz çok daha iyi anlayacaksınız. Hatırlarsanız, TV’lerde Ağustos’ta deprem olacağını FETO’nun ağzından vermiştim. Amaç o tarihte olacak bir depremle Mehdiliğini ilandı. Olayı ifşa etmemiz o tarihte oyunu bozdu. Şu anda Türkiye’ye vurulmak istenen darbe, İstanbul civarında bir depremle Türkiye’yi ekonomik çöküntüye uğratmak. Bazıları olayı alaya alsa da önemsiyorum. İstanbul, Marmara ve Çanakkale civarında tüm denizaltılar ve büyük teçhizatlı gemiler kontrol altında tutulmalı.”



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