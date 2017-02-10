Merkez Bankası'nda operasyon: Gözaltılar var

Merkez Bankası'nda çoğu Bylock kullanan ve içerisinde halen çalışanların da bulunduğu 36 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Kamu İhale Kurumu'nda ise 10 kişiye gözaltı işlemi uygulandı. Öte yandan Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, haber konusu soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya Bankamız ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Bankamız faaliyetleriyle ilgili herhangi bir husus söz konusu değildir." denildi.

Merkez Bankası'nda çoğu Bylock kullanan ve içerisinde halen çalışanların da bulunduğu 36 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Kamu İhale Kurumu'nda ise 10 kişiye gözaltı işlemi uygulandı.



Ankara Mali Şube ekipleri bu sabah operasyon bir kısmı halen görevde bir kısmı ihraç edilen Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu personeline yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada adı geçen 46 kişinin ByLock kullandıkları iddia ediliyor.



Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücaedele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu'na sızması ile ilgili operasyon başlattı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, operasyon kapsamında örgütün, kriptolu haberleşe ağı olan ByLock'u kullandıkları belirlenen Merkez Bankası'nda 36, KİK'de ise 10 kişiye yönelik gözaltı işlemi yapıldı.



Toplam 46 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerin bazılarını halen görevde oldukları bazıları ise FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edildikleri öğrenildi.



MERKEZ BANKASI'NDAN OPERASYON AÇIKLAMASI



Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:



Bazı basın yayın organlarında yer alan ve bilgi eksikliği içerdiği görülen haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.



Yapılan incelemelerde, haber konusu soruşturmanın görevden uzaklaştırılmış veya Bankamız ile ilişiği kesilmiş kişilerle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Bankamız faaliyetleriyle ilgili herhangi bir husus söz konusu değildir.



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