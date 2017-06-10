Tarsus ilçesinde FETÖ/PDY'ye ve PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve PKK terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütünün Tarsus'taki sokak eylemlerini teşvik edip yönlendirdiği iddia edilen Gökhan N. gözaltına alındı.



Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarını da sürdüren ekipler, ilçede FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve örgütün medya, internet ve bilişim hizmetlerini yürüttüğü belirlenen Levent K'yi gözaltına aldı. Zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.