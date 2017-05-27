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Meslekten ihraç edilen 162 hakim-savcıya FETÖ davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul başta olmak üzere 9 ilde görev yapan toplam bin 4 hakim ve savcı ile 68 vali ve kaymakam hakkında soruşturma açtı. Soruşturulan isimler FETÖ ile bağlantılı olup olmadıkları inceleniyor. Hakim-savcılardan toplam 162’si hakkında dava açılırken; vali-kaymakam soruşturmaları ise halen devam ediyor.

Meslekten ihraç edilen 162 hakim-savcıya FETÖ davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul başta olmak üzere 9 ilde görev yapan toplam bin 4 hakim ve savcı ile 68 vali ve kaymakamın FETÖ üyesi olmak suçlarından soruşturulduğu belirtildi.

Savcılık açıklamasında, hakim-savcılardan toplam 162’si hakkında dava açıldığı, vali-kaymakam soruşturmalarının halen devam ettiği kaydedildi.

FETÖ üyesi olmak suçundan şüpheli vali ve kaymakamdan 29’unun tutuklu, 19’u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı, 2’si hakkında da yakalama kararı düzenlendiği anlatıldı. 

18 şüpheli hakkında ise herhangi bir koruma tedbiri uygulanmaksızın soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Vali ve kaymakamlara yönelik henüz açılan bir dava bulunmuyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #dava #suç #terör örgütü üyesi olmak #fetöpyd #darbe girişimi #fetö #savcı #hakim
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