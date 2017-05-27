İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul başta olmak üzere 9 ilde görev yapan toplam bin 4 hakim ve savcı ile 68 vali ve kaymakam hakkında soruşturma açtı. Soruşturulan isimler FETÖ ile bağlantılı olup olmadıkları inceleniyor. Hakim-savcılardan toplam 162’si hakkında dava açılırken; vali-kaymakam soruşturmaları ise halen devam ediyor.

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