Meslekten ihraç edilen 8 askeri personel gözaltına alındı

Bitlis merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 askeri personel gözaltına alındı.

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Bitlis merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 askeri personel gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, örgütün 'mahrem yapısı' içerisinde oldukları tespit edilen şahıslara yönelik Bitlis merkezli Gaziantep, Burdur, Osmaniye, Manisa, Samsun, Mersin, Kayseri ve Ankara'da bir yarbay, bir kıdemli yüzbaşı, 2 üsteğmen, 4 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere meslekten ihraç edilen 9 askeri personele yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda şahıslardan A.A, K.G. ve M.A.A. Bitlis'te, Y.E. Burdur'da, M.K. Manisa'da, H.İ.T. Gaziantep'te, U.K. Osmaniye'de, Ö.A. Ankara'da gözaltına alınmıştır. İ.E. isimli şahsın ise yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.

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