Meteorolojiden önemli uyarı
Meteorolojiden önemli uyarı
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Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman)

Meteorolojiden kar yağışları sürerken önemli bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sıcaklıkların artması sonucu kar örtüsünün yer aldığı arazilerde çığ riskinin olduğu vurgulandı.

Meteorolojiden 5 il için çığ uyarısı (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman)

Meteorolojiden kar yağışları sürerken önemli bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sıcaklıkların artması sonucu kar örtüsünün yer aldığı arazilerde çığ riskinin olduğu vurgulandı.

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da eğimli arazilerde çığ oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ı kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların 2-4 derece artacağı öngörülen bölgede, rüzgarın ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, gündüz sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kar örtüsü bulunan eğimli arazilerde çığ riski oluşabileceği uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra gece ve sabah saatlerinde yer yer lokal olarak sis, pus, buzlanma ve don beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #çığ #malatya #Elazığ #tunceli #bingöl #Adıyaman
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