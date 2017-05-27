Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da sağanak ve dolu bekleniyor.

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine doğru yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede rüzgarın hafif ve orta, yağış öncesinde ve yağış sırasında yer yer kuvvetli esecek. Sağanak yağışlarla birlikte bölgede yer yer dolunun da etkili olması bekleniyor.



Sağanak ve dolunun oluşturabileceği muhtemel risklere karşı da önlem alınması istendi.