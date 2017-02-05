Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı geldi

Yapılan uzun vadeli değerlendirmelere göre önümüzdeki haftasonu İstanbul'da kar yağışı görülebilir.

Meteoroloji işleri genel müdürlüğü İstanbul ile ilgili uzun vadeli tahminlerini açıkladı.



Buna göre önümüzdeki hafta sonundan itibaren megakentte kar yağışı tekrar görülebilir.



Pazartesi günü iç ve batı kesimlerde kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülecek. Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'deki yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde olacak.



Salı günü yurdun batı kesimlerde yağışlar etkisini sürdürecek. Marmara'nın batısı, Ege kıyılarında, Batı Akdeniz'de kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.



Çarşamba günü de Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kar esareti altındaki doğu bölgelerinde ise yağış beklenmiyor.



Hafta ortasına kadar yurdun iç ve batı kesimlerinde görülecek sağanak yağış geçişleri yerini yeni bir yağışlı sisteme bırakacak.



İstanbul'da da çarşamba gününe kadar kısa süreli sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise yeni bir yağışlı sistem etkisini gösterecek.



Cuma günü Trakya ve bazı illerde yağış kar bekleniyor. Tahminlere göre, İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur etkili olacak. Kar yağışının pazar günü de etkili olması tahmin ediliyor.



Bu bilgiler şimdilik bir öngörü. Meteoroloji uzmanlarına göre karın yağıp yapmayacağı çarşamba günü netleşebilecek.







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