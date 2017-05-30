İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Devam eden yağmurun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarıda daha bulundu. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Özellikle işe gidiş saatinde İstanbulluları yakalayan yağış nedeniyle işe gitmeye çalışan bazı vatandaşlar ıslanmamak için koştururken, bazıları da başlarına poşet geçirdi.



Mecidiyeköy'de cadde ve sokaklarda aniden bastıran sağanak yağış yüzünden su birikintileri oluştu.



İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşama kadar devam etmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için bugünkü hava durumu tahmini şöyle:







5 İL İÇİN RÜZGAR UYARISI



Bu arada Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif ve orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.



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