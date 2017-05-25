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Metina'ya ikinci hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine ikinci hava harekatının düzenlendiğini bildirdi. Harekatta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Metina'ya ikinci hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

Bugün saat 17.50 sularında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Irak'ınk kuzeyindeki Metina bölgesine ikinci hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci harekat ile saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Böyle bugün aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplamda 6 oldu.

SİLAH MEVZİİ DE İMHA EDİLDİ

Ayrıca hava harekatında aynı vuruş bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarında kullanılan iki silah mevzii de imha edildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #metina #tsk #ırak
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