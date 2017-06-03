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Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar gözaltına alındı

Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar gözaltına alındı

Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar gözaltına alındı

Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Özer Sencar'ın Twitter hesabından ailesi adına paylaşılan mesajda, "Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz" denildi.

Aile tarafından yapılan açıklama şöyle;
Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz.  Bu bilgiyi onun adına kamuoyuna saygıyla iletiyoruz. (Ailesi)


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Metropoll Araştırma Şirketi #özer sencar
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