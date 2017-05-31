Kıbrıs müzakerelerinde belirsizliğin sürdüğü bir dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Perşembe günü Ada'ya gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Müzakere Heyeti üyeleriyle görüşecek Çavuşoğlu'nun temaslarında, müzakerelerde gelinen aşama ele alınacak. Görüşmelerde Türkiye ile Kıbrıs'ın uyum içinde olduğu vurgulanacak.

Dışişleri Bakanı Ada'ya gidecek, bir dizi temasta bulunacak. Diplomatik çevrelerde ziyaretin kritik bir sürece gebe olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen noktayı değerlendirmek üzere Ada'ya gidiyor.



Çavuşoğlu ziyaret kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, siyasi parti temsilcileri ve Müzakere Heyeti üyeleriyle görüşecek.



Ziyaretler sonrası yapılacak açıklamalarda, Kıbrıs Türk tarafının kendi arasında ve Türkiye ile ilişkilerinde tam bir uyum içinde olduğu mesajının verileceği belirtildi. Rumlar son görüşmede, Ada'da çözüm olması halinde Kıbrıslı Türklerden Türkiye'den ithalat yapmamasını veya ithalata kota konulmasını talep etmişti.



Bu arada, Türk lider Mustafa Akıncı'nın siyasi parti liderleri ile görüşüp bu kritik süreçte "Beraber hareket etme" konusunda uzlaşı sağladığı öğrenildi.





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