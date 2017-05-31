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MGK'dan açıklama: PKK/PYD-YPG'ye destek müttefiklikle bağdaşmıyor

MGK bildirisinde, "Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır." denildi.

MGK'dan açıklama: PKK/PYD-YPG'ye destek müttefiklikle bağdaşmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Bildiride, "DEAŞ'la mücadele kapsamında yaptığımız tüm uyarılara rağmen bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapabilmelerinin sorgulanması gerektiği dile getirilmiştir. Terörle mücadele konusunda önemli tecrübeye sahip Türkiye ile stratejik işbirliği tesis edilmesinin tüm dünyanın yararına olacağı kaydedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MGK açıklamasında, "Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin tam üyelik hedefi doğrultusunda vize muafiyeti, fasıllar konusunda çıkartılan engellerin kaldırılması ve sığınmacılara yapılacak yardımlarla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde geliştirilmesinin desteklendiği ifade edilmiştir." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #MGK
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