MHP İzmir İl Başkanlığı'nda görevli 11 MHP'li, partisinden istifa etti. sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayit Şanlı, istifaların ardından bir açıklama yaptı.

MHP İzmir İl Başkanlığı'nın teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayit Şanlı, partiden istifa eden 11 MHP'linin huzursuzluk kaynağı olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:



"MHP Bergama ilçe teşkilatımızın üyesi olan, aralarında meclis üyelerimiz ve belediye başkan adayımızın da bulunduğu bir grup partili istifa etmiştir.



Bu istifa eden şahıslar 1 Kasım seçimlerinde hiçbir parti faaliyetimize katılmamışlardır. 1 Kasım’dan sonrada MHP içerisinde yürütülmeye çalışılan iç karışıklık senaryolarında figüranlık yapmışlar, parti içi huzursuzluğun kaynağı olmuşlardır. Ayrıca 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Anayasa Sistemi referandumunda partimizin almış olduğu karara uymamışlar Hayır yönünde çalışmalar yapmışlardır. Bu arkadaşlarımız siyasi ikbal ve emellerini başka noktalarda aramaya kalkmışlardır."