Iğdır'da seçim heyecanı
Iğdır'da seçim heyecanı
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Bu 5 ilde yaşayanlar dikkat: İki uyarı birden
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler
Sessiz sedasız 350 bin ağacı katlettiler

MHP'de 11 istifa

MHP İzmir İl Başkanlığı'nda görevli 11 MHP'li, partisinden istifa etti. sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayit Şanlı, istifaların ardından bir açıklama yaptı.

MHP'de 11 istifa

MHP İzmir İl Başkanlığı'nın teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayit Şanlı, partiden istifa eden 11 MHP'linin huzursuzluk kaynağı olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu:
 
"MHP Bergama ilçe teşkilatımızın üyesi olan, aralarında meclis üyelerimiz ve belediye başkan adayımızın da bulunduğu bir grup partili istifa etmiştir.
 
Bu istifa eden şahıslar 1 Kasım seçimlerinde hiçbir parti faaliyetimize katılmamışlardır. 1 Kasım’dan sonrada MHP içerisinde yürütülmeye çalışılan iç karışıklık senaryolarında figüranlık yapmışlar, parti içi huzursuzluğun kaynağı olmuşlardır. Ayrıca 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Anayasa Sistemi referandumunda partimizin almış olduğu karara uymamışlar Hayır yönünde çalışmalar yapmışlardır. Bu arkadaşlarımız siyasi ikbal ve emellerini başka noktalarda aramaya kalkmışlardır."


Kaynak: DHA
Etiketler; #mhp #izmir #istifa
banner863
Önceki Haber
Eski radyo merakı koleksiyona dönüştü
Sonraki Haber
Alfabede olmayan harfler Türkçe müfredatına girdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.