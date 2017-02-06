Milli Anayasa Hareketi, Kadıköy'de büro açtı

Başkanlık sistemi için yapılacak referandum tarihi henüz netleşmedi. Başkanlık sistemine karşı hayır diyen kuvvetler çalışmalarını sürdürüyor. Milli Anayasa Hareketi Kadıköy'de ilk seçim bürosunu açtı. Açılışa farklı parti ve derneklerden çok sayıda yurttaş katıldı.

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