Milli Anayasa Hareketi, Kadıköy'de büro açtı

Milli Anayasa Hareketi başkanlık sistemininin oylanacağı halk oylaması çalışmalarını başlattı.
Başkanlığa hayır kampanyasının yürütüleceği ilk seçim bürosu, Kadköy'de açıldı.
Milli Anayasa Hareketi Kadıköy Sözcüsü Hasan Tahsin Durmuş büronun açılışında bir konuşma yaptı.
Açıklamanın ardından Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, Saadet Partisi Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Metin Güven ile İstanbul Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şencan Bayramoğlu kurdele keserek büroyu açtı.
Açılışın ardından hareket üyeleri, çalışmalarını başlattı, Kadıköy'de topluca hayır bildirisi dağıttı.
HABER- KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusalkanal.com.tr
Başkanlık sistemi için yapılacak referandum tarihi henüz netleşmedi. Başkanlık sistemine karşı hayır diyen kuvvetler çalışmalarını sürdürüyor. Milli Anayasa Hareketi Kadıköy'de ilk seçim bürosunu açtı. Açılışa farklı parti ve derneklerden çok sayıda yurttaş katıldı.
Milli Anayasa Hareketi başkanlık sistemininin oylanacağı halk oylaması çalışmalarını başlattı.