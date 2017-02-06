Milli Anayasa Hareketi'nden CHP'ye ziyaret

Milli Anayasa Hareketi temsilcileri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği ele alındı. Görüşme sonrası konuşan MAH Başkanı Hasan Korkmazcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın "PKK, FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz" sözlerini eleştirdi, "AKP'nin referandum kampanyasına terör örgütlerini aktör yapması büyük bir gaflettir" dedi.

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