Milli Anayasa Hareketi'nden CHP'ye ziyaret

Meclis yetkilerini ortadan kaldıracak başkanlık sistemi teklifi için referandum süreci tartışılırken Milli Anayasa Hareketi'nden önemli bir hamle geldi.
CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun makamında yapılan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ile Tekin Bingöl de katıldı.
Referandum sürecinde milli güçlerin yürüteceği kampanyaların ele alındığı görüşme sonrası Milli Anayasa Hareketi yetkilileri kameralar karşısına geçti.
Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan, CHP Heyeti ile Anayasa değişikliği teklifinin Cumhuriyet ilkelerine aykırı olduğu konusunda mutabık kaldıklarını söyledi, teklife geçit vermeyeceklerini vurguladı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın bu sözlerini değerlendiren Korkmazcan, AKP'nin terör örgütlerini referandum kampanyasına aktör yapmasını eleştirdi.
Yıldırım'ın açıklamaları, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de gündemindeydi.
Haber: Gürkan Demir
Kamera: Barış Yurteri
ulusalkanal.com.tr
Milli Anayasa Hareketi temsilcileri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği ele alındı. Görüşme sonrası konuşan MAH Başkanı Hasan Korkmazcan, Başbakan Binali Yıldırım'ın "PKK, FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz" sözlerini eleştirdi, "AKP'nin referandum kampanyasına terör örgütlerini aktör yapması büyük bir gaflettir" dedi.
Meclis yetkilerini ortadan kaldıracak başkanlık sistemi teklifi için referandum süreci tartışılırken Milli Anayasa Hareketi'nden önemli bir hamle geldi.