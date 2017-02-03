Milli füze 'Bora' Türkiye-Çin işbirliğiyle ROKETSAN tarafından hazırlandı

Türkiye milli savunma sisteminde önemli adımlar atıyor. İlk milli savunma füzemiz ''Bora''nın yapımı tamamlandı. Şimdilik 300 kilometre menzile sahip olan füzeyi, Genelkurmay'a bağlı ROKETSAN tasarladı. Projesinin mimarlarından Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, milli füze Bora'nın özelliklerini Ulusal Kanal'a anlattı.

Yıllardır çalışmaları gizlilikle yürütülen milli füze savunma sistemimiz Bora'nın yapımı tamamlandı.



Bora'yı, Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Roketsan, Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliği yaparak hazırladı.



Milli füze Bora, kıtadan kıtaya kullanılma, lazer ve GPS gibi üstün özelliklere sahip. Üstelik Bora, Amerika'ya rağmen hazırlanıyor.



Füzenin mimarlarından Emekli Tümeneral Beyazıt Karataş, projeyi Ulusal Kanal'a anlattı.



Karataş, Bora projesinin bu haliyle Türkiye için büyük bir tecrübe kaynağı olduğunu belirtti.



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