Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 4 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 56'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 16, 27, 28, 32, 42 ve 43 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen bir kişi, 1 milyon 745 bin 158 lira ikramiye kazandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 56'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 16, 27, 28, 32, 42 ve 43 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 745 bin 158 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 123 kişi 5 milyon 975 bin 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 556 kişi 73 lira 25'er kuruş, 3 bilen 138 bin 566 kişi 11 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, 4 milyon 592 bin 514 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, İstanbul Kadıköy'den yatırdığı belirtildi.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 826 bin 733 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 20 bin 558 lira 75 kuruş aktarılacak.