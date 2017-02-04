"Trump, Suriye'de aynı politikayı izleyecek"
"AKP seçmenini ikna edip milleti birleştireceğiz"
Terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen kahramanlar
Terör örgütü PKK'ya geçit vermeyen kahramanlar
Yeni evleri 2 yılda oturulamaz hale geldi
Yeni evleri 2 yılda oturulamaz hale geldi

Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 4 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 56'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 16, 27, 28, 32, 42 ve 43 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen bir kişi, 1 milyon 745 bin 158 lira ikramiye kazandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 4 Şubat 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 56'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 16, 27, 28, 32, 42 ve 43 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 745 bin 158 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 123 kişi 5 milyon 975 bin 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 556 kişi 73 lira 25'er kuruş, 3 bilen 138 bin 566 kişi 11 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 4 milyon 592 bin 514 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, İstanbul Kadıköy'den yatırdığı belirtildi.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 826 bin 733 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 20 bin 558 lira 75 kuruş aktarılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #sayısal loto çekiliş numaraları #sayısal çekiliş 4 ocak #sayısal loto
banner863
Önceki Haber
Bakan Kılıç'tan şehit Halisdemir'in kabrine ziyaret
Sonraki Haber
Son dakika haberleri - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olağanüstü toplantı kararı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.