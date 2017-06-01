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Milli Savunma Bakanı Işık programlarını iptal etti

Milli Savunma Bakanı Işık, 13 askerin şehit olduğu kaza nedeniyle Malezya, Singapur ve Afganistan'a yapacağı ziyaretleri iptal etti

Milli Savunma Bakanı Işık programlarını iptal etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Malezya, Singapur ve Afganistan'a yapacağı ziyaretleri iptal etti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Işık, Asya Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Singapur'a gidecekti. 30'a yakın ülkenin savunma bakanlarının katılacağı ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik konularının ele alınacağı zirve kapsamında Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile de bir araya gelecekti.

Zirvenin ardından Işık'ın önce Malezya'ya geçerek temaslarda bulunması, sonrasında Afganistan'daki Türk Görev Kuvvet Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelmesi öngörülüyordu. 

Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Milli Savunma Bakanı Işık'ın, söz konusu programlarını iptal ettiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli savunma bakanı #fikri ışık #malezya #singapur #Afganistan #asya
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