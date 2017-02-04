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Mimar ve mühendisler referandum oyunu açıkladı

TMMOB'ye bağlı 23 meslek odası referandumda 'Hayır' diyeceğini açıkladı. Odalar tarafından yapılan ortak açıklamada “Karanlığa gidişi durdurabiliriz” denildi.

Mimar ve mühendisler referandum oyunu açıkladı

TMMOB'ye bağlı 23 meslek odası referandumda 'Hayır' diyeceğini açıkladı.

Odalar tarafından yapılan ortak açıklamada “Karanlığa gidişi durdurabiliriz” denildi.

Odalar tarafından dün yapılan ortak basın açıklamasında kanun teklifinin TBMM’de oylaması sırasında Meclis İç Tüzüğü’nün bir gereği olan gizli oy esasının ihlal edildiği belirtilerek, “Biz TMMOB’ye bağlı Odalar olarak, hazırlanış ve referanduma sunuluş biçimini doğru bulmadığımız, içeriğini kabul etmemiz mümkün olmayan anayasa değişiklik teklifine kesinlikle hayır diyoruz. Ülkemizin, halkımızın geleceği için başarabiliriz, başarmalıyız” denildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #TMMOB #mimar #mühendis #referandum #başkanlık
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